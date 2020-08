Immigrati vs bagnini e polizia. Maxi-rissa in una spiaggia del Belgio (Video) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Blankenberge, 12 ago – Sabato scorso la spiaggia di Blankenberge, tranquilla cittadina belga tra le più note stazioni balneari sul Mare del Nord, si è trasformata in un campo di battaglia. Decine di persone si sono rese protagoniste di veri e propri tafferugli con botte, spray al peperoncino, ombrelloni e lettini utilizzati come armi. Ad affrontarsi due schieramenti: da una parte un gruppo di giovani Immigrati (probabilmente anche di seconda e terza generazione) di origine africana e nordafricana, dall’altra alcuni poliziotti spalleggiati dai bagnini. Il Video dei tafferugli La molestia del gruppo di Immigrati Il tutto è nato a causa del comportamento molesto tenuto dai giovani Immigrati, che hanno sostanzialmente invaso uno stabilimento. ... Leggi su ilprimatonazionale

Simona_Buratti : RT @IlPrimatoN: Immagini incredibili, ombrelloni e lettini utilizzati come armi. La polizia con manganelli e spray urticanti ci ha messo or… - attilioc39 : RT @claudio_2022: La tranquillissima spiaggia belga di Blankenberge trasformata in un campo di battaglia. Giovani nordafricani contro poliz… - claudio_2022 : La tranquillissima spiaggia belga di Blankenberge trasformata in un campo di battaglia. Giovani nordafricani contro… - Stefano63509560 : In breve tempo, le distanze saranno maggiori, come pure i danni. Preparatevi a ciò che non conoscete. La Guerra. Im… - marcodelucact60 : RT @IlPrimatoN: Immagini incredibili, ombrelloni e lettini utilizzati come armi. La polizia con manganelli e spray urticanti ci ha messo or… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati bagnini Migranti, allerta dall'Est Europa: i pullman evitano controlli in stazione il Giornale