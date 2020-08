Hudson & Rex su Rai 3 torna Il Commissario Rex nella versione canadese, gli episodi del 13 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Hudson & Rex i nuovi episodi su Rai 3 giovedì 13 agosto, le anticipazioni torna su Rai 3 Il Commissario Rex nella versione canadese Hudson & Rex, ispirata al famoso format austriaco. Dopo i primi 8 episodi trasmessi la scorsa estate, altri 8 episodi andranno in onda dal 13 agosto al 3 settembre il giovedì su Rai 3. Si tratta della seconda parte della prima stagione della serie tv, originariamente composta da 16 episodi anche se Citytv ne ha trasmessi solo 13 nel 2019 lasciando i successivi per una seconda stagione da 19 episodi. I primi 8 episodi trasmessi dalla Rai (con un ordine ... Leggi su dituttounpop

luizacdesouza : @hudson_falls VOU TE MOSTRAR UMA COISA NASA APROVA LKDSHDSJHDSKHJGDSHJ,SDHKJSDHKDSJHSDKJ MANO TO CHORANO DE RI - tulliovalerio54 : Immagini e non solo parole - AndreaColagiac1 : @braveheartmmt @robycatt1 @FabioConditi @borghi_claudio Il problema è che banche creano/prestano denaro quasi esclu… - redazionetvsoap : Ritorna su #Rai3 la versione 'contemporanea' del telefilm amato anche dai bambini! #telefilm #anticipazioni - CorneliaHale94 : @darkap89 ci hanno ripensato? Due episodi ogni giovedì (per mia fortuna) #hudsonerex @hudsonandrex @RaiTre -

Ultime Notizie dalla rete : Hudson & HUDSON & REX torna da giovedì 13 agosto su Rai 3 Tv Soap Hudson & Rex su Rai 3 torna Il Commissario Rex nella versione canadese, gli episodi del 13 agosto

Torna su Rai 3 Il Commissario Rex nella versione canadese Hudson & Rex, ispirata al famoso format austriaco. Dopo i primi 8 episodi trasmessi la scorsa estate, altri 8 episodi andranno in onda dal 13 ...

Ghostbusters: la scena dei flussi incrociati senza effetti visivi nel video dal set

Sul web è stato condiviso un video in cui vediamo la celebre scena di Ghostbusters in cui i flussi si incrociano per la prima volta, senza gli effetti visivi. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 12/08/2020 L ...

Torna su Rai 3 Il Commissario Rex nella versione canadese Hudson & Rex, ispirata al famoso format austriaco. Dopo i primi 8 episodi trasmessi la scorsa estate, altri 8 episodi andranno in onda dal 13 ...Sul web è stato condiviso un video in cui vediamo la celebre scena di Ghostbusters in cui i flussi si incrociano per la prima volta, senza gli effetti visivi. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 12/08/2020 L ...