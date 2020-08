Giuseppe Conte e quelle misure ad hoc che salvano il suocero evasore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – Cesare Paladino, proprietario del Grand Hotel Plaza (un 5 Stelle Lusso nel cuore di Roma) ha presentato istanza al gup per la revoca della sentenza di patteggiamento a un anno e due mesi con l’accusa di peculato. L’imprenditore romano si era infatti intascato i due milioni della tassa di soggiorno tra il 2014 e il 2018. La notizia è del 30 luglio scorso e, a parte un pezzullo nella cronaca di Roma del Corriere, non sembra aver avuto particolare risalto. Chissenefrega delle vicende giudiziarie di un facoltoso albergatore direte voi, se non fosse che il Paladino è, tra le altre cose, il padre di Olivia Paladino, fidanzata ufficiale di Giuseppe Conte. Il che lo rende de facto il suocero del premier. Il decreto rilancio in soccorso salva Paladino Ma c’è di più. Se ora ... Leggi su ilprimatonazionale

