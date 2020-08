Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno insieme? Indizi e strane vicinanze (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tutti felici per il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Andrea Damante poco prima della quarantena… ma l’amore potrebbe essere già giunto al capolinea. Entrambi hanno deciso di prendersi un periodo di riflessione che, la maggior parte delle volte, si conclude con una rottura. Questa volta non si parla di tradimenti o grandi … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis. Il secondo ritorno di fiamma tra il deejay veronese, 30 anni e l’influencer romana, 24 anni, non sarebbe andato a buon fine. Andrea Damante ...Una storia che sembra ripetersi con cadenza ciclica. Giulia De Lellis e Andrea Damante starebbero vivendo un momento particolare in queste settimane e i gossip su una presunta crisi per la coppia nata ...