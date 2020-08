Gasperini applaude l’Atalanta: “grande rammarico, ma fare meglio di così era difficile” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una vittoria sfumata nel recupero. Il gol di Pasalic nel primo tempo aveva illuso, l’impresa sembrava realizzabile, poi i gol di Marquinhos e Choupo-Moting hanno spezzato l’idillio. L’Atalanta è fuori dalla Champions League, il PSG è in semifinale. Nel post gara Gian Piero Gasperini ha espresso il suo rammarico, ma sa di non potersi rimproverare nulla: “il rammarico è grande, sembrava ce la potessimo fare e sarebbe stata una grande impresa. Rimane una Champions in crescendo contro le grandi d’Europa e non posso che ringraziare i ragazzi. Mancava poco e sembrava fatta, ma quando giochi contro alcuni tra i più forti al mondo a livello tecnico e atletico diventa dura. La scossa di Mbappe è stata decisiva, ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo cercando di ... Leggi su sportfair

