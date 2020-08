Drammatico incidente a Castelmagno: morti in 5 tutti giovanissimi, il più piccolo 11 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ una notizia davvero drammatica quella che arriva dalla Valle Grana questa mattina. Un bruttissimo incidente nella notte a Castelmagno ( provincia di Cuneo) ha visto coinvolte diverse persone. Il bilancio è Drammatico: a perdere la vita ben 5 ragazzi giovanissimi. L’incidente è avvenuto in prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocetta. Secondo una prima ricostruzione, un fuoristrada Land Rover Defender 130 con a bordo nove ragazzi è uscito dalla carreggiata per cause che sono in corso di accertamento. Le vittime, come riporta Il corriere della sera, sono il conducente del fuoristrada Marco Appendino, di 24 anni, e i fratelli Nicolò ed Elia Martini di 17 e 11 anni, Camilla Bessone, 16, e Samuele ... Leggi su ultimenotizieflash

