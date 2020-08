Coronavirus, le discoteche restano aperte in Sardegna (Di mercoledì 12 agosto 2020) commenta In Sardegna le discoteche restano aperte. Lo ha deciso il governatore Christian Solinas con un'ordinanza firmata martedì a tarda sera. Permane l'obbligo di rispettare le misure anti Covid ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus discoteche

Il Messaggero

CATANIA - Un ristorante con annesso stabilimento balneare della zona di Aci Castello (Catania) è stato chiuso per cinque giorni dalla Polizia dopo che gli agenti hanno trovato un dipendente che serviv ...La giovane pisana ha scoperto di essere stata contagiata dopo il tampone a cui si era sottoposta per scrupolo al rientro dalla Grecia. Nel frattempo però era andata a ballare MARINA DI PIETRASANTA. No ...