Bonus Inps, sindaco del Comasco: 'Restituisco i 600 euro' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lunedì ha ammesso di avere chiesto i 600 euro Inps per le partite Iva. Meno di 24 ore dopo ha deciso di restituire i soldi. Federico Broggi , sindaco di Solbiate con Cagno e segretario provinciale di ... Leggi su tgcom24.mediaset

mattiafeltri : Bonus Inps, sono Salvini e Di Maio che si devono dimettere - stanzaselvaggia : L’altro giorno sono tornata a casa e avevo lo stucco veneziano su tutte le pareti. L’aveva realizzato il mio commer… - lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - Europeo91785337 : RT @AlRobecchi: Oggi su #IlFattoQuotidiano Troppi derubati in soccorso di chi li deruba. I 600 euro Inps ai ricchi, e se t'incazzi sei giac… - Elena07161968 : RT @LaNotiziaTweet: La lista dei furbetti del Bonus potrebbe allungarsi. #M5S: 'Il partito di Salvini è sempre più coinvolto. Sono senza ve… -

In Veneto il presidente Luca Zaia, che da giorni chiede di far “uscire i nomi”, ventila la possibilità di escludere dalle liste per le regionali (la scadenza è il 20 agosto) degli amministratori col b ...ROMA - L'Autorità si è pronunciata sul caso dei parlamentari che hanno incassato il bonus per i lavoratori autonomi. Ora il presidente della Camera Roberto Fico dovrà fare richiesta all'Inps di render ...