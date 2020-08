Bonus ai deputati: i due onorevoli leghisti con 10 immobili e il cellulare spento (Di mercoledì 12 agosto 2020) A chiedere i 600 euro partite iva sarebbero stati cinque deputati e tre lʼavrebbero ottenuto: si tratterebbe di due leghisti e un cinquestelle. Hanno il cellulare spento dal giorno in cui è scoppiata la ‘bomba’. Sembra che il consiglio di non farsi trovare per qualche tempo, sia arrivato dai piani alti del Carroccio. Secondo Repubblica, Corriere e Fatto quotidiano, avrebbero ottenuto il Bonus da 600 euro riservato ai lavoratori autonomi davvero bisognosi. I “sospetti” sono su due leghisti, il mantovano Andrea Dara e la piacentina Elena Murelli, anche se le voci al momento non hanno trovato conferma. Dara è un piccolo imprenditore tessile 41enne, nel 2019 ha dichiarato redditi per 109.324 euro, come si legge ... Leggi su chenews

