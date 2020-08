Beffa Atalanta, in semifinale Champions ci va il Psg (Di giovedì 13 agosto 2020) Nella prima gara dei quarti, l'Atalanta viene rimontata 2-1 nel finale dal Psg e dice addio alla Champions League. Pasalic con un preciso esterno sinistro al 27' illude la Dea, che lotta ma crolla nel finale dopo l'ingresso di Mbappé. Marquinhos pareggia all'89', poi Choupo-Moting al 93' non sbaglia il tap-in vincente da pochi passi. I parigini in semifinale affronteranno il 18 agosto la vincente di Atletico-Lipsia. Leggi su ilfogliettone

