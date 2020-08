Battiti Live ’salta un turno’ e torna il 24 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Battiti Live 2020 Battiti Live salta un turno. La kermesse musicale condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, in onda ogni lunedì sera su Italia 1, non ci sarà la prossima settimana (17 agosto). La quarta e penultima puntata, già registrata ad Otranto lo scorso 20 luglio, sarà trasmessa direttamente lunedì 24 agosto. Mediaset decide dunque di ’salvaguardare’ Battiti Live dai giorni di Ferragosto, dove è prevedibile un calo della platea televisiva, e probabilmente anche dall’Europa League in chiaro su Tv8. Lunedì sera, non a caso, la partita tra Inter e Bayer Leverkusen ha portato il canale free di Sky a quasi 2,2 milioni di spettatori con l’11.9% di share ... Leggi su davidemaggio

fabiofabbretti : #BattitiLive ’salta un turno’ e torna il 24 agosto - Notiziedi_it : Battiti Live 2020, ospiti del terzo appuntamento su Italia 1: da J-Ax a Elettra Lamborghini - infoitcultura : Battiti live: stasera la terza puntata E domani su Italia 1 - infoitcultura : Battiti Live 2020: scaletta terza puntata - Arieta_1990 : RT @mellorine_ya: scusate non voglio dire sempre le stesse cose e non voglio fare quella di parte ma SARÒ QUELLA DI PARTE 90% dei cantanti… -