Atomic Heart confermato per PS5 e Xbox Series X con un nuovo video gameplay sulle orme di BioShock (Di mercoledì 12 agosto 2020) È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto o sentito qualcosa su Atomic Heart, ma ora il gioco è uscito allo scoperto con ben sette minuti di video gameplay. Atomic Heart ha debuttato come uno dei primi giochi indie a promettere di utilizzare l'allora nuovo ray tracing e la tecnologia DLSS di NVIDIA, e questo nuovo filmato continua a fare sembrare impressionante il gioco. Nel video assistiamo anche a una miniboss battle con un nuovo nemico chiamato Plyush, che lo sviluppatore Mundfish descrive come un "nemico organico che potrebbe essere solo il prodotto di alcune azioni governative segrete". Mundfish ha anche rivelato a IGN che Atomic Heart ... Leggi su eurogamer

zazoomblog : Atomic Heart confermato per PS5 e Xbox Series X con un nuovo video gameplay sulle orme di BioShock - #Atomic… - IGNitalia : Gli sviluppatori di Mundfish confermano il debutto su console next-gen di #AtomicHeart con un nuovo video di gamepl… - infoitscienza : Atomic Heart in uscita anche su PS5 e Xbox Series X, un video di gameplay next-gen - Multiplayerit : Atomic Heart in uscita anche su PS5 e Xbox Series X, un video di gameplay next-gen - GamingToday4 : Atomic Heart in uscita anche su PS5 e Xbox Series X, un video di gameplay next-gen -