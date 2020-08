Atalanta, De Roon: «Ora prendiamoci la semifinale» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Marten De Roon è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro Marten De Roon è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell’Atalanta: «No: volevo un a grande squadra e il Psg lo è. Ce la giocheremo. Poteva andare peggio? Sì, a patto di non dimenticare che il Psg è molto forte. Il Bayern e il Manchester City di più, però» semifinale – «Ora prendiamoci la semifinale, così Van Basten verrà a vederci. Il mio ex allenatore mi ha detto che, se si potrà, gli piacerebbe. C’è un motivo in più per passare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

