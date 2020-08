Zapata, la Juve fa sul serio: pronta l’offerta e la contropartita (Di martedì 11 agosto 2020) La Juve fa sul serio per Duvan Zapata: il club bianconero ha preparato l’offerta e la contropartita per convincere la Dea Il mercato della Juve inizia a prendere forma. Con l’arrivo di Pirlo, l’intenzione della società è quella di svecchiare la rosa: si inizia dunque con le cessioni, ma c’è tempo e spazio per pensare anche agli acquisti. Tra questi Duvan Zapata, che i bianconeri hanno messo nel mirino. Come spiega il Corriere dello Sport, la Vecchia Signora sarebbe pronta a fare un’offerta di 30 milioni più il cartellino di Perin all’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AndGad2010 : @ilciccio67 8 milioni per Muratore non possono che essere un accordo per uno dei loro giocatori alla Juve , Gosens… - SQUALOBIANCO46 : La Juve valuta 60mil ronaldo e vuole icardi...ma quante cazzate...io so che vuole milik o zapata e isco e tonali ..… - MTartaglini : @3cuori1ohana @stediclemente io parlo personalmente, se devi spendere 40 Milik che non mi sembra valga Zapata prefe… - juve_grecchi : RT @NonSoloJuve: ??”Primo summit di mercato: #Zapata, #Milik e #Isco in lista. Ma la priorità è fare cassa.” [Corriere dello Sport] - junews24com : Calciomercato Juve, i nomi sul taccuino di Pirlo: c'è un sogno a centrocampo - -