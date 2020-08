Xbox Game Pass riceverà un grosso annuncio queste mese? Microsoft potrebbe dare una forte spinta agli abbonamenti (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo il noto giornalista Jeff Grubb, ad agosto i fan di Xbox potrebbero ricevere delle grosse novità su Xbox Game Pass. Novità che darebbero una forte spinta agli abbonamenti.In risposta al tweet di Nibel che parlava dell'abbandono di Xbox 20/20, Grubb ha suggerito delle importanti novità per il servizio di Microsoft durante questo mese."Come ho detto, sarà una specie di mese Xbox. Mi aspetto di vedere di più su Xbox Series S e mi aspetto un altro grande motivo per abbonarsi a Game Pass nelle prossime 2-3 settimane", si legge nel tweet del ... Leggi su eurogamer

XboxItalia : Preparati! Dal 15 settembre potrai giocare a oltre 100 grandi titoli con @XboxGamePass Ultimate direttamente dal cl… - GameXperienceIT : #Xbox Series S avrà la stessa forma di #Xbox Series X e uscirà il 5 Novembre? - Eurogamer_it : In arrivo un altro grosso motivo per abbonarsi a #GamePass. - Asgard_Hydra : Project xCloud: arriva la beta su Android per gli utenti Xbox Game Pass Ultimate - MimmoTheReal : RT @Multiplayerit: Microsoft xCloud: beta aperta da domani a tutti gli utenti Xbox Game Pass Ultimate -