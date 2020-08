WTA Lexington – Serena Williams torna in campo con un successo: vinto il derby USA contro Bernarda Pera (Di martedì 11 agosto 2020) Serena Williams torna in campo a 6 mesi dall’ultima volta (in Fed Cup a febbraio, ndr) e lo fa con una vittoria. La pluricampionessa Slam vince la sfida d’esordio nel WTA di Lexington contro la connazionale Bernarda Pera, numero 60 WTA. Sul cemento americano, Serena Williams, numero 9 WTA e prima giocatrice del seeding del torneo, si è imposta in rimonta dopo aver perso 4-6 il primo set, vincendo i due parziali successivi con il punteggio di 6-4 / 6-1.L'articolo WTA Lexington – Serena Williams torna in campo con un successo: vinto il derby USA ... Leggi su sportfair

