Venezia 77, Due nuovi titoli completano il programma (Di martedì 11 agosto 2020) . Sono il cortometraggio Fiori, Fiori, Fiori! di Luca Guadagnino e il film indipendente Run Hide Fight di Kyle Rankin. Venezia 77 : Tutti i film in programma Nomadland , di Chloè Zhao con Frances McDormand a Venezia 77 La Biennale di Venezia ha il piacere di annunciare i due titoli che integrano e completano, Fuori Concorso, il programma della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre 2020 diretta da Alberto Barbera. Si tratta del nuovo cortometraggio di Luca Guadagnino, Fiori, Fiori, Fiori! (12’), e di un nuovo film indipendente americano, Run Hide Fight scritto e diretto da Kyle Rankin, con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell. Fiori, Fiori, Fiori! di Luca Guadagnino, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

