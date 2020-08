Ufficiale: Benevento, ecco Glick (Di martedì 11 agosto 2020) Kamil Glick è ufficialmente un giocatore del Benevento. I sanniti hanno annunciato sui propri canali la firma del difensore ex Monaco, vecchia conoscenza della Serie A, avendo già vestito le maglie del Torino, del Bari e del Palermo. Il calciatore polacco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Questo il comunicato della società campana: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023”. Fonte: sito Ufficiale Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

