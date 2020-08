Si fingono Carabinieri e sequestrano il personale di un B&B: una ragazza riesce a chiedere aiuto (Di martedì 11 agosto 2020) Rapinatori travestiti da Carabinieri hanno fatto irruzione in un Bed and Breakfast a Pompei. Cliente rischia la vita e chiama il 112. Panico in un Bed and Breakfast di Pompei dove dei rapinatori hanno tentato un colpo travestiti da Carabinieri. A bordo di una Punto blu con lampeggiante mobile sul tettuccio, i criminali hanno … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

