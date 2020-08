Serena Rutelli rifatta: lei ammette, ma la replica è dura (Di martedì 11 agosto 2020) Gli hater su Instagram contro Serena Rutelli, accusata di essersi rifatta: lei ammette, ma la replica dell’ex gieffina è dura. Dopo la fine della sua storia d’amore con il calciatore Prince Torresi, l’ex gieffina Serena Rutelli, figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, è tornata sui social nelle scorse ore, ma i suoi scatti sono … L'articolo Serena Rutelli rifatta: lei ammette, ma la replica è dura è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Serena Rutelli: “La mia mamma biologica sparita dopo il GF, cercava solo la sceneggiata in tv” La madre e il fratello biologici di Serena Rutelli sarebbero spariti dopo averla cercata attraverso la re ...Serena Rutelli, giovane figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ed ex volto del Grande Fratello, avrebbe fatto un filler rimpolpante alle labbra. I fan non hanno gradito il suo cambiamento, e ...