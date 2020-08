Roma, da Grillo via libera a Raggi per la ricandidatura “Daje!” (Di martedì 11 agosto 2020) Roma (ITALPRESS) – Una foto e l’hashtag “#Daje”. Così su Twitter il co-fondatore del MoVimento 5 Stelle, Beppe Grillo, dà il suo sostegno a Virginia Raggi, che ha annunciato la sua ricandidatura a sindaca di Roma.(ITALPRESS). Roma, da Grillo via libera a Raggi per la ricandidatura “Daje!” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

