Polpette di zucchine e stracchino (Di martedì 11 agosto 2020) Le sono un’ottima ricetta quando avete voglia di preparare qualcosa di sfizioso, rapido e semplice. Una ricetta ricca di gusto e sicuramente molto buona. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 800 g di zucchine150 g di parmigiano reggiano grattugiato100 g di stracchino o ricotta2-3 cucchiai di pangrattato1 uovoSale fino q.b.Pepe nero macinato q.b.3-4 cucchiai di semola di grano duro rimacinataOlio di semi di arachide q.b.Iniziate la preparazione delle lavando bene le zucchine e privandole delle estremità. Poi grattugiatele e infine mettetele in un piatto e sopra un peso per eliminare l’acqua di vegetazione. Lasciate così le zucchine per circa un’ora e poi schiacciatele ancora aiutandovi con un cucchiaio. Infine portate le ... Leggi su termometropolitico

TriptiCharan : RT @PoliMichela2: Polpette di pollo e zucchine - canadianTML : RT @PoliMichela2: Polpette di pollo e zucchine - canadianTML : RT @PoliMichela2: Buongiorno a tutti, polpette di pollo e zucchine, per la ricetta su - Mustafaakata : RT @PoliMichela2: Buongiorno a tutti, polpette di pollo e zucchine, per la ricetta su - ElGanspo : RT @PoliMichela2: Polpette di pollo e zucchine -

Ultime Notizie dalla rete : Polpette zucchine Polpette greche di zucchine e feta, la ricetta originale LifeGate Polpette greche di zucchine e feta, la ricetta originale

Loro le chiamano “kolokithokeftedes”, sono polpette tipiche della tradizione culinaria greca. E sono perfette per la tavola estiva. Unirvi anche un cucchiaio scarso di farina e di pangrattato (non tro ...

Ponza, il nuovo corso de L'Acqua Pazza di Gino Pesce: tante le novità da questa estate

Grandi e belle novità da questa estate per L’Acqua Pazza di Ponza, l’iconico ristorante di Gino Pesce sull’isola di Ponza, da 14 anni 1 Stella Michelin. Quello che da sempre ha attirato gli avventori, ...

Loro le chiamano “kolokithokeftedes”, sono polpette tipiche della tradizione culinaria greca. E sono perfette per la tavola estiva. Unirvi anche un cucchiaio scarso di farina e di pangrattato (non tro ...Grandi e belle novità da questa estate per L’Acqua Pazza di Ponza, l’iconico ristorante di Gino Pesce sull’isola di Ponza, da 14 anni 1 Stella Michelin. Quello che da sempre ha attirato gli avventori, ...