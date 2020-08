Non riemerge dal lago, salvato dalla fidanzata: Luca è fuori pericolo (Di martedì 11 agosto 2020) In fondo è questa la buona notizia che tutti aspettavano: Luca Pialorsi sarebbe definitivamente fuori pericolo. Il giovane sub di 37 anni che domenica si è sentito male mentre era in acqua , impegnato ... Leggi su bresciatoday

In fondo è questa la buona notizia che tutti aspettavano: Luca Pialorsi sarebbe definitivamente fuori pericolo. Il giovane sub di 37 anni che domenica si è sentito male mentre era in acqua, impegnato ...

La Nuova Zelanda festeggia i 100 giorni senza trasmissione di contagi da coronavirus

Dopo aver sconfitto la prima ondata di contagi da coronavirus diventando un esempio di come affrontare la devastante pandemia, ora la Nuova Zelanda può esultare per aver raggiunto un altro traguardo i ...

