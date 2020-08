Non c’è privacy che tenga. Chi ha sbagliato deve dimettersi. Parla la deputata M5S, Baldino: “I cittadini devono sapere. Il taglio dei parlamentari colmerà le distanze col Paese” (Di martedì 11 agosto 2020) I cittadini hanno il diritto di conoscere i nomi dei cinque deputati che hanno fatto domanda e poi percepito dall’Inps i 600 euro di bonus per le partite Iva nonostante uno stipendio Parlamentare – mai interrotto – che tocca i 12mila euro. È chiara sul punto Vittoria Baldino, deputata del Movimento cinque stelle che, spiega, “ho già sottoscritto una lettera in cui autorizzo l’Inps a comunicare al capo politico Vito Crimi l’identità di chi ha ottenuto il bonus”. Il Movimento Cinque Stelle è stato chiaro: fuori i nomi dei “furbetti” del bonus. Cosa farete affinché la promessa si traduca in fatti? Il fatto che i membri di una delle istituzioni più alte del Paese abbiano avuto il coraggio di approfittare di una misura pensata per ... Leggi su lanotiziagiornale

