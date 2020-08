Milano, rissa nella notte: 26enne precipita dal secondo piano (Di martedì 11 agosto 2020) Milano, 11 agosto 2020 - Ancora una notte di violenza a Milano, poco dopo le 4 una rissa ha spezzato la quiete di via Lampedusa . Due le persone coinvolte, entrambi uomini. di 26 e 37 anni. Al ... Leggi su ilgiorno

Un vigilante di 26 anni è rimasto ferito nella notte dopo essere precipitato da un balcone a 9 metri di altezza nella struttura dell’ex hotel Quark in via Lampedusa. L’uomo insieme a un collega ha aff ...Un vigilante ferito in maniera grave dopo un incredibile volo nel vuoto. Un suo collega ferito, fortunatamente, in maniera più lieve. E cinque persone ricercate. È il bilancio dell'alba di follia anda ...