Milan, sorpasso sull’Inter per Tonali: la situazione (Di martedì 11 agosto 2020) sorpasso del Milan per Tonali: il giornalista di Mediaset Barzaghi vede ora i rossoneri in vantaggio nella corsa del regista bresciano Il Milan sta accelerando nella corsa a Sandro Tonali: il regista del Brescia era inizialmente finito nel mirino dell’Inter, ma -come ribadito un’ora fa da Marco Barzaghi di Sport Mediaset – il tentativo di sorpasso dei rossoneri è già iniziato. Al momento il bollettino relativo al futuro di Tonali vede il Milan, squadra per cui il regista delle rondinelle fa il tifo, in vantaggio rispetto ai cugini nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MarcoBarzaghi : tentativo di sorpasso #Milan per #Tonali - Gazzetta_it : #Inter, sorpasso sul #Milan per #Milenkovic. Aria di scambi con la #Fiorentina - Giacomobacci2 : RT @sa_cantone: Rispondo pubblicamente ai tanti messaggi arrivati in pvt su #Tonali: non mi risulta un sorpasso da parte del #Milan e sopra… - MilanClubBAires : RT @sa_cantone: Rispondo pubblicamente ai tanti messaggi arrivati in pvt su #Tonali: non mi risulta un sorpasso da parte del #Milan e sopra… - RibaltaRossoner : RT @sa_cantone: Rispondo pubblicamente ai tanti messaggi arrivati in pvt su #Tonali: non mi risulta un sorpasso da parte del #Milan e sopra… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sorpasso Barzaghi: "Tentativo di sorpasso Milan per Tonali" Milan News Emerson-Calabria: il Milan pensa agli scambi

Emerson Royal sembra aver nuovamente sorpassato Aurier nella corsa a terzino destro del Milan. Maldini e Massara continuano a lavorare alacremente per dare a Pioli i cinque giocatori con cui integrare ...

La Juve cambia ancora: chi è Cherubini, l'uomo che Agnelli ha deciso di promuovere. E Paratici...

Andrea Agnelli ha dato il via a un'autentica rivoluzione interna alla Juve. Via Maurizio Sarri, ecco che la scelta di Andrea Pirlo è tutta sua, nemmeno particol ...

Emerson Royal sembra aver nuovamente sorpassato Aurier nella corsa a terzino destro del Milan. Maldini e Massara continuano a lavorare alacremente per dare a Pioli i cinque giocatori con cui integrare ...Andrea Agnelli ha dato il via a un'autentica rivoluzione interna alla Juve. Via Maurizio Sarri, ecco che la scelta di Andrea Pirlo è tutta sua, nemmeno particol ...