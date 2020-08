L’Italia pensa ai test rapidi in aeroporto per chi rientra dai Paesi a rischio: le opzioni degli esperti per fermare i contagi (Di martedì 11 agosto 2020) test rapidi per chi rientra dall’estero. È questa l’ultima proposta sul tavolo del ministero della Salute per cercare di evitare che i casi importati da chi rientra dalle vacanze, facciano rialzare pericolosamente la curva dei contagi da coronavirus. Nel mirino di Roberto Speranza ci sono i Paesi “a rischio”, come Grecia, Spagna, Croazia e Malta, non tanto perché là i numeri sono più alti, quanto perché proprio da questi Paesi, nelle ultime settimane, stanno rientrando diversi giovani, che poi si scoprono positivi. La preoccupazione è, appunto, quello di un eventuale nuovo aumento dei casi, che comprometterebbe la ripartenza a settembre, tra cui la riapertura delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

