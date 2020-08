La Roma vale 63,4 milioni, il resto è debito: interviene anche la Consob (Di martedì 11 agosto 2020) Con l'arrivo di Dan Friedkin in casa Roma, si cominciano ad intravedere diversi cambiamenti riguardo quello che sarà il destino del club. Leggi su tuttonapoli

Rischio flop per l’Offerta pubblica lanciata da Friedkin su As Roma? Dopo il crollo di ieri e di venerdì scorso, la AS Roma rimbalza dell’11% a 0,3 euro nonostante la conferma, da parte della Friedkin ...Con l'arrivo di Dan Friedkin in casa Roma, si cominciano ad intravedere diversi cambiamenti riguardo quello che sarà il destino del club. Con l'arrivo di Dan Friedkin in casa Roma, si cominciano ad in ...