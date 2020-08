La petizione di Italia Viva per l’obbligatorietà del vaccino: Conte non deve «strizzare l’occhio ai NoVax» (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo i dubbi espressi dal virologo Fabrizio Pregliasco – il quale ha parlato della maggiore efficacia di una profilassi obbligatoria – arriva anche la raccolta firme di Italia Viva. Renzi si oppone duramente a Conte, che sembrerebbe propendere per un vaccino facoltativo. Conte ha parlato del vaccino domenica scorsa, ospite dell’evento La Piazza a Ceglie Messapica, facendo presente come – a suo parere – «il vaccino anti Covid non debba essere obbligatorio». Renzi e i suoi hanno risposto aprendo una petizione sul sito di Italia Viva. LEGGI ANCHE >>> Galli, perplessità sul vaccino russo: «Sarebbe una notizia fantastica ma ... Leggi su giornalettismo

enzoacunzo : RT @giornalettismo: #ItaliaViva è per il #vaccinoCovid obbligatorio e ha avviato una petizione contro l'idea di #Conte e del governo di som… - giornalettismo : #ItaliaViva è per il #vaccinoCovid obbligatorio e ha avviato una petizione contro l'idea di #Conte e del governo di… - Affaritaliani : Matteo Renzi replica a Conte 'Vaccino covid sia obbligatorio' - Affaritaliani : Coronavirus, Renzi: da Italia Viva petizione online per vaccino obbligatorio - MatteoF1989 : @Adnkronos Secondo me dovrebbe essere la politica che sceglie, non la petizione. Obbligatorio e basta, possiamo aff… -

Ultime Notizie dalla rete : petizione Italia "Necessaria più sicurezza in città" Fratelli d’Italia lancia la petizione IL TELEGRAFO Livorno Renzi lancia una petizione online per l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid

“Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amic ...

Covid, Renzi: "Petizione online per vaccino obbligatorio"

"Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amic ...

“Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amic ..."Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amic ...