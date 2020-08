'Incontriamoci per un nuovo piano' I dubbi di Mediaset su Vivendi (Di martedì 11 agosto 2020) Un confronto ai più alti livelli da tenersi “il prima possibile” per mettere a segno un accordo industriale fra Vivendi e Mediaset che metta fine alla lunga battaglia legale dai rimborsi miliardari iniziata con il mancato deal sulla pay-tv Mediaset Premium. Senza recepire quanto chiesto dal Biscione nella precedente lettera di risposta alla prima missiva del gruppo di enterteinment controllato dalla famiglia Bollorè, il general counsel di Vivendi Frederic Crepin ha preso nuovamente carta e penna per sollecitare la fine delle ostilità rivolgendosi nuovamente al consiglio di amministrazione di Mediaset. Una risposta attesa da Cologno, ma non con questi contenuti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Sia Cologno a formulare progetto che risolva stallo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 agosto - Vivendi sollecita un incontro 'il prima possibile' con Mediaset chiedendo che il gruppo italian ...

