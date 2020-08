Il Valencia comunica di avere due positivi tra i tesserati (Di martedì 11 agosto 2020) Tra i tesserati del Valencia ci sono due positivi. Lo comunica lo stesso club con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. Sono emersi dai test effettuati ieri. Al momento sono in isolamento domiciliare. Ecco il testo del comunicato. “Nella PCR e nei test sierologici effettuati questo lunedì alla prima squadra, personale tecnico e ambiente collegato, in occasione dell’inizio dei lavori di preseason, sono stati rilevati due casi positivi per COVID-19, che sono isolati nelle rispettive abitazioni, secondo i protocolli di LaLiga e dello stesso Valencia e che sono già stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie. Il Valencia, che fin dall’inizio di questa crisi ... Leggi su ilnapolista

L'esterno è ufficialmente rientrato dal prestito al Valencia e sebbene sia già stata programmata la sua cessione anche per lui tutti i contatti si sono arenati. "Il Cagliari Calcio comunica il nuovo s ...

Le ultime notizie di calciomercato raccontano dell’ufficialità del trasferimento di Ferran Torres al Manchester City. Il club allenato da Pep Guardiola attraverso una nota ha formalizzato l’ingaggio d ...

