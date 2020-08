Halo Infinite rimandato al 2021 (Di martedì 11 agosto 2020) Purtroppo non si tratta di uno scherzo, ma di una decisione inevitabile, considerando le critiche incassate dopo il recente Gameplay. Poco fa è arrivata la notizia da parte di 343 Industries sul rinvio di Halo Infinite al 2021. A quanto pare dunque non sarà uno dei titoli di lancio e non si parla nè di nuova data di uscita, nè di possibile periodod i lancio, ma solo di un 2021 generico. Halo Infinite slitta al 2021 La lettera che potete vedere in alto recita quanto segue in italiano: Abbiamo preso la difficile decisione di rimandare Halo Infinite al 2021, al fine di garantire il tempo necessario per offrire un’esperienza di gioco che soddisfi la nostra visione.La ... Leggi su gamerbrain

