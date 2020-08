George Floyd: nuovo video con gli ultimi minuti di vita (Di martedì 11 agosto 2020) C’è un nuovo video a fare luce sulla morte di George Floyd avvenuta lo scorso 20 maggio. Il filmato è stato realizzato dall’agente Dereck Chauvin, accusato di omicidio, con la telecamera che aveva indosso. Il video di circa 30 minuti realizzato in quel tragico giorno a Minneapolis è stato al centro di alcuni dibattiti televisivi negli USA proprio in queste ore. Riprende gli ultimi istanti di vita del rapper afroamericano, che come si vede chiaramente nella registrazione, smette di muoversi dopo 16 minuti e 30 secondi. Dopo che Floyd ha smesso di muoversi, l’ormai ex agente Chauvin rimane con il ginocchio sul collo dell’uomo per oltre due minuti. In ... Leggi su blogo

