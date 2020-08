DAI VERBALI SEGRETI EMERGE L'INCOMPETENZA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL CORONAVIRUS (Di mercoledì 12 agosto 2020) ... anche la ''fase due'' sarà caratterizzata da nuove paure, ad es.: la seconda ondata, di Aldo Maria Valli DOSSIER "CORONAVIRUS" Per vedere tutti gli articoli, ASCOLTA, leggo per te, Leggi su bastabugie

Ilconservator : RT @Filippob8: Conte il tiranno sbugiardato dai verbali del Cts. E siamo solo agli inizi. - VedeleAngela : RT @Filippob8: Conte il tiranno sbugiardato dai verbali del Cts. E siamo solo agli inizi. - Filippob8 : Conte il tiranno sbugiardato dai verbali del Cts. E siamo solo agli inizi. - sara80elmi : RT @trescogli: Le storie che ho raccontato sono tratte dai verbali dei processi, dalle testimonianze dei superstiti, da lavori fatti sull'e… - AlexAlexpri : @StaseraItalia @Tommasolabate E vergognosa questa trasmissione sono 3 giorni che si parla di caxxate del bonus di 6… -

Ultime Notizie dalla rete : DAI VERBALI

In Italia c’è un problema di trasparenza, e il braccio di ferro tra governo e Fondazione Einaudi ne è la prova. Per chi si è perso le puntate precedenti: ad aprile di quest’anno, in pieno lockdown naz ...Esattamente un anno fa Matteo Salvini presentava in Senato una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte, aprendo la crisi del governo gialloverde ed ora è tentato di provare il bis. Nella Lega e in Fratel ...