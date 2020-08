Crotone, Barberis saluta dopo cinque stagioni: ad attenderlo c’è il Monza (Di martedì 11 agosto 2020) Le strade del Crotone e di Andrea Barberis si separano dopo cinque anni. Il centrocampista ligure, infatti, saluta il club calabrese dopo aver conquistato ben due promozioni in Serie A, nel 2016 e nel 2020, e una salvezza nella massima categoria italiana nel 2017, collezionando 167 presenze e 7 gol; ora ad attenderlo c’è il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Il Crotone, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, ha ringraziato Barberis per il contributo fornito nelle ultime stagioni: “La società ringrazia Barberis per l’impegno, la passione e la serietà con cui ha vestito la maglia pitagorica in questi 5 anni e gli augura ... Leggi su sportface

Calcio, già tre colpi e altri cinque in canna: Monza scatenato

Il dirigente sta acquistando a raffica: prossimi obiettivi Di Gregorio, Donati, Bettella, Carlos Augusto e Colpani ...

