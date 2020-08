Covid, l’allarme di Salmaso (Iss): «Il virus circola bellamente. E se trova l’occasione, attacca» (Di martedì 11 agosto 2020) «Abbiamo avuto 250mila casi e ancora non sappiamo quale sia il rischio delle singole situazioni in cui siamo esposti al contagio. Ne sapremmo di più, se avessimo raccolto i dati in modo coordinato. Invece ancora oggi non esiste uno strumento tecnologico valido in tutto il Paese per registrare i dati dei casi e dei loro contatti». A fare il punto sul Covid, l’epidemiologa Stefania Salmaso, ex direttrice del Centro nazionale di epidemiologia e sorveglianza dell’Iss. Covid, Salmaso: «Dovremmo essere più pronti ad agire» «Rispetto ai primi mesi dell’epidemia, oggi dovremmo essere più pronti ad agire». Spiega in un’intervista a Repubblica. «Abbiamo una sanità federale, ma è troppo importante fare scelte e raccogliere dati in ... Leggi su secoloditalia

