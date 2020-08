Coronavirus, in Puglia 20 nuovi positivi su 1981 tamponi. Le Asl: 'Tutte persone rientrate dall'estero o dal Nord Italia' (Di martedì 11 agosto 2020) Sono 20 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia, sulla base di 1981 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo comunica la regione che ha diffuso poco fa il consueto bollettino epidemiologico. 9 casi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

