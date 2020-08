Calciomercato Lazio, non solo David Silva: si avvicina il doppio colpo (Di martedì 11 agosto 2020) La Lazio si avvicina al doppio colpo di mercato. Non solo David Silva, per il quale ormai manca solo la firma. I biancocelesti, infatti, sono vicinissimi a Vedat Muriqi, centravanti del Fenerbahce classe ’94. Affare da 16 milioni più bonus. Quest’anno, in Turchia, Muriqi ha segnato 17 reti tra campionato e coppe. Un doppio innesto molto importante in vista della prossima Champions League. Calciomercato Lazio, Lotito alza l’asticella: una sicurezza ed un top player, così cambia l’11 di Inzaghi FOTOL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

