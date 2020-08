Calciomercato Juventus, l’Arsenal apre per Lacazette: due contropartite piacciono ai Gunners (Di martedì 11 agosto 2020) Calciomercato Juventus: l’Arsenal apre alla cessione di Lacazette. I Gunners interessati a due calciatori bianconeri La nuova Juventus targata Andrea Pirlo è a cacca di un numero 9, lo dimostra l’interesse per calciatori come Arek Milik e Alvaro Morata. I bianconeri avrebbero messo nel mirino anche Alexander Lacazette, con l’Arsenal che non avrebbe chiuso le porte a una cessione. Secondo quanto riportato da The Athletic, la valutazione del francese si aggira intorno ai 35 milioni di euro ma ai Gunners piacerebbero anche due calciatori della Juventus. Si tratterebbe di Douglas Costa e Cristian Romero: due contropartite che ... Leggi su calcionews24

Glongari : Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l’attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni per… - DiMarzio : #Calciomercato | #InterMiami, #Matuidi arriverà a parametro zero dalla #Juventus - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, si valuta il futuro di #Sarri Gli scenari - infoitsport : Calciomercato Juventus: il PSG insiste per Cristiano Ronaldo - infoitsport : Calciomercato Juventus, in arrivo un bomber italiano per Pirlo -