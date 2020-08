Bonus furbetti, quello che dovremmo sapere davvero dall’Inps (Di martedì 11 agosto 2020) L'indignazione corre sui social: Presidenti, Ministri, Segretari, leader di vario ordine e grado tutti uniti a denigrare non si sa bene chi e nemmeno esattamente cosa, in quanto alcuni deputati e consiglieri regionali avrebbero preso il Bonus partite Iva pur ricoprendo cariche pubbliche. Non esiste il reato ma la riprovazione è scattata all’unisono. Ovviamente nulla era successo nei mesi scorsi alla scoperta che numerosi notai, categoria raramente annoverata tra gli indigenti, avessero fatto lo stesso, o che lo avessero richiesto i più disparati professionisti anche di fronte ad inesistenti diminuzioni delle loro attività, o peggio che lo avessero richiesto entusiasti i già inutili navigator. Insomma l’unica cosa che indigna i nostri censori è il fatto che siano soggetti che ricoprono cariche elettive ad approfittarne, per ... Leggi su nicolaporro

MONREALE – Che sia chiaro. Nessuno dei 5 deputati nazionali, né tantomeno nessuno dei circa 2000 amministratori regionali o comunali che hanno chiesto, ed in alcuni casi ottenuto, il bonus da 600 € de ...

