Bonus furbetti Inps, cade il velo sulla privacy: 'Le identità saranno svelate'. E spuntano i primi due nomi (Di martedì 11 agosto 2020) Tra i parlamentari M5s, ma anche nel Pd, circola l'ipotesi di intervenire con un emendamento al decreto di agosto, che ancora deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, per introdurre criteri che ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Bonus furbetti Bonus furbetti, Renzi: "Tridico si dimetta" L'HuffPost Bonus Inps, la Lega si sente accerchiata: «Non possiamo essere indulgenti»

Il Carroccio ha imposto la consegna del silenzio, in attesa che Salvini parli. Dopo il via libera del Garante della privacy a rendere pubblici i nomi dei parlamentari, ora il grande nemico è il presid ...

Bonus Inps, consigliere Pd si giustifica: «Un errore della mia compagna, li ho dati in beneficenza»

Il consigliere regionale Pd del Piemonte Diego Sarno, dopo aver ammesso di essere tra coloro che hanno usufruito del bonus Inps da 600 euro durante l'emergenza Covid, in un post su Facebook ha spiegat ...

