Vettel-Ferrari in testacoda: è subito addio? (Di lunedì 10 agosto 2020) Silverstone, trionfa Verstappen davanti a Hamilton, Leclerc 4°. Seb, errore in avvio poi l'accusa via radio al team: "Fate come vi pare". Leggi su quotidiano

tancredipalmeri : Mamma mia atto d’accusa terribile di Vettel al box Ferrari nel team radio: “Abbiamo proprio il ritardo di cui aveva… - marchess88 : @MaxVerstappen10 su @redbull ha vinto il #GPSilverstone di #F1 battendo le @MercedesAMGF1 di @LewisHamilton e… - doctorhoover : @RobChinchero Sì che la Mercedes è un astronave la Ferrari è Leclerc-dipendente ,Vettel non c'è più con la testa e… - doctorhoover : RT @sabbatini: Vettel con le tv tedesche è acido contro il muretto Ferrari. Ipotizza che lo hanno fermato apposta per non metterlo in compe… - msn_es : Vettel critica a Ferrari -