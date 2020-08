Roma. Arrestato 24enne, ha aggredito e molestato una coppia (Di lunedì 10 agosto 2020) È stato Arrestato sabato pomeriggio in via Romolo Murri, zona Roma Eur, un uomo di 24 anni di origine maliana che aveva fatto apprezzamenti nei confronti di una ragazza e aggredito il suo compagno con un bastone, ferendolo con delle forbici alla gola, al volto e al ventre. Il 24enne dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. L’uomo, queste le iniziali dell’uomo irregolare e senza fissa dimora, e’ stato catturato dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, che, giunti sul posto, hanno bloccato e disarmato l’uomo, sequestrando bastone e forbici. Quindici i giorni di prognosi per il giovane ferito, soccorso e accompagnato in ospedale in ambulanza. Anche la ragazza e’ stata medicata per alcune contusioni al polso riportate ... Leggi su romadailynews

ANZIO (ROMA) - Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un cittadino rumeno, C.B., di 51 anni. Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità della Romania pe ...

Dopo aver fatto degli apprezzamenti nei confronti di una ragazza, ha aggredito il suo compagno a colpi di bastone, ferendolo con delle forbici alla gola al volto e al ventre: per questo un 24enne orig ...

ANZIO (ROMA) - Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un cittadino rumeno, C.B., di 51 anni. Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità della Romania pe ...