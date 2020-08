Pochettino ha detto ‘no’ alla Juventus, dalla Spagna: visioni differenti sul mercato (Di lunedì 10 agosto 2020) Mauricio Pochettino era la scelta numero uno per la Juventus. È questo quanto si apprende dalla Spagna con ‘Don Balon’ che ha svelato il retroscena riguardante il possibile rifiuto da parte del tecnico argentino al club bianconero. La Juventus per il post Maurizio Sarri solo in un secondo momento ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Pirlo poiché nelle ore successive all’eliminazione della Champions League è arrivato il no da parte di Pochettino. Don Balon spiega che il rifiuto sarebbe dovuto a delle visioni completamente differenti sul mercato: l’ex Spurs, infatti, avrebbe voluto una vera e propria rivoluzione con 12 giocatori da cedere tra cui si annotano i nomi di Rabiot, Matuidi, ... Leggi su sportface

