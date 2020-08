No, durante l’assemblea delle Nazioni Unite Benjamin Netanyahu non ha indicato il deposito esploso a Beirut (Di lunedì 10 agosto 2020) Lunedì 10 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità delle informazioni contenute in un post pubblicato il 7 agosto su Facebook. Il post oggetto di verifica contiene un’immagine del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, mentre regge un cartello che indica tre presunti depositi missilistici di Hezbollah – gruppo islamista sciita radicale nonché una delle principali fazioni politiche libanesi – a Beirut, in Libano. Secondo la didascalia, l’immagine mostrerebbe «il deposito che esploderà il 4 agosto 2020, indicandolo come deposito di armi dello Hezbollah» Sempre secondo la didascalia che accompagna ... Leggi su facta.news

astroitaly6 : [#INFO] La Fantagio ha tentato di modificare parte del suo statuto durante l'assemblea straordinaria di oggi, modi… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?????????????? #PremierLeague 2020/21 - Due decisioni prese durante l’assemblea degli azionisti ?? SI all’#OnFieldReview, NO ai c… - elvielly : @claudeger55 @conteDartagnan Durante il lockdown si è riunita l’assemblea e le commissioni. M una presenza ridotta… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?????????????? #PremierLeague 2020/21 - Due decisioni prese durante l’assemblea degli azionisti ?? SI all’#OnFieldReview, NO ai c… - BombeDiVlad : ?????????????? #PremierLeague 2020/21 - Due decisioni prese durante l’assemblea degli azionisti ?? SI all’#OnFieldReview,… -

Ultime Notizie dalla rete : durante l’assemblea Dopo la depenalizzazione «sdoganato» l’insulto al vicino di casa Il Sole 24 ORE