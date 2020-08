Meghan Markle scoppia in lacrime. Divieto assurdo: “Non puoi mettere…” (Di lunedì 10 agosto 2020) L’ingresso di Meghan Markle all’interno della Famiglia Reale non sarebbe avvenuto nel più sereno dei modi. O almeno così sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni riportate dai tabloid britannici. Stando ai rumors che provengono dal Regno Unito, infatti, la futura moglie di Harry fu subito messa in riga, scoppiando in un mare di lacrime: ecco i dettagli dell’accaduto. Meghan Markle subito in lacrime per colpa di una collana Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal The Express.Uk, sembra che Meghan Markle abbia trovato subito problemi all’interno della Famiglia Reale. Uno dei primi intoppi si sarebbe verificato il giorno del fidanzamento ufficiale con il ... Leggi su velvetgossip

