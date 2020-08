Marco Mengoni fa la pizza in casa (e Laura Pausini ordina una margherita) (Di lunedì 10 agosto 2020) Anche Marco Mengoni si è messo a fare la pizza: come tanti durante (e dopo) il lockdown, nemmeno lui ha resistito al fascino di impasti e farine. L’ha raccontato su Instagram con due foto scattate in un garage con forno a legna. Bandana tra i capelli, t-shirt e pantaloncini da tenuta casalinga, il cantante compare davanti a una spianatoia e poi nel momento di infornare, intento a preparare con l’aria di chi fa molta attenzione, e ha anche molta dimestichezza. Leggi su vanityfair

AngeloR54671811 : RT @annaliapacini: Marco Mengoni sforna pizze, la Cuccarini plaude, Laura Pausini ordina una margherita - VMODELTA : #NowPlaying Marco Mengoni - L'essenziale - Stefani10110786 : @RadioItalia Incontrare Marco mengoni ?? - Rossaliena : ' Marco Mengoni sforna pizze, la Cuccarini plaude, Laura Pausini ordina una margherita ' - mirella_trento : RT @avadesordre: #AdessoInTv SkyFamily #LoraxIlGuardianoDellaForesta coloratissima fiaba ecologista. Marco Mengoni bravo al doppiaggio http… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Mengoni Marco Mengoni sforna pizze, Laura Pausini ordina una margherita Corriere della Sera Marco Mengoni fa la pizza in casa (e Laura Pausini ordina una margherita)

Il cantante pubblica delle foto su Instagram in cui è alle prese con impasto e forno a legna. Ora tutti vogliono assaggiare il risultato finale Anche Marco Mengoni si è messo a fare la pizza: come tan ...

11 agosto - Dente e Daniele Rielli per Sei Festival al Castello Volante di Corigliano d'Otranto (Le)

MARTEDÌ 11 AGOSTO AL CASTELLO VOLANTE DI CORIGLIANO D'OTRANTO IL CANTAUTORE DENTE E LO SCRITTORE DANIELE RIELLI OSPITI DEL SEI FESTIVAL DI COOLCLUB Dopo i concerti di Inude, Les Contes d'Alfonsina, Gi ...

Il cantante pubblica delle foto su Instagram in cui è alle prese con impasto e forno a legna. Ora tutti vogliono assaggiare il risultato finale Anche Marco Mengoni si è messo a fare la pizza: come tan ...MARTEDÌ 11 AGOSTO AL CASTELLO VOLANTE DI CORIGLIANO D'OTRANTO IL CANTAUTORE DENTE E LO SCRITTORE DANIELE RIELLI OSPITI DEL SEI FESTIVAL DI COOLCLUB Dopo i concerti di Inude, Les Contes d'Alfonsina, Gi ...