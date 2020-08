Lo striscione polemico degli ultrà del Bari: “Noi non siamo secondi a nessuno” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tuttosport racconta di uno striscione comparso all’esterno dello stadio San Nicola di Bari contro il presidente della squadra locale, Luigi De Laurentiis. Recita: “Noi non siamo secondi a nessuno”. Scrive il quotidiano sportivo: “Una parte della tifoseria biancorossa non ha ancora smaltito la delusione per la mancata promozione del Bari in Serie B. Così una frangia dei supporters ha deciso di lanciare al presidente Luigi De Laurentiis un messaggio chiaro e forte all’interno di un polemico striscione collocato davanti allo stadio San Nicola con cui chiedono alla società “programmazione, rispetto e patti chiari’’. Il timore di una parte degli ultras sarebbe quello di vedere il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Lo striscione polemico degli ultrà del Bari: “Noi non siamo secondi a nessuno” Su Tuttosport. I tifosi chiedono al… -

Ultime Notizie dalla rete : striscione polemico Lo striscione polemico degli ultrà del Bari: "Noi non siamo secondi a nessuno" ilnapolista Blitz delle Sardine sul viale del Tirreno. E spunta anche Mazzeo

Li aspettavano davanti al Bagno Mary per lasciar loro un messaggio: immaginate un mondo senza frontiere, dove tutti si amano. Senza odio, senza ideologie. È il sogno delle sardine pisane che ieri pome ...

Salernitana, striscione all’Arechi contro Lotito: “Stesso film, sei un perdente”

Ancora un’altra delusione per una piazza quella granata ormai disamorata del progetto tecnico della Salernitana degli ultimi anni. E il malcontento è aumento dopo la sconfitta contro lo Spezia che ha ...

Li aspettavano davanti al Bagno Mary per lasciar loro un messaggio: immaginate un mondo senza frontiere, dove tutti si amano. Senza odio, senza ideologie. È il sogno delle sardine pisane che ieri pome ...Ancora un’altra delusione per una piazza quella granata ormai disamorata del progetto tecnico della Salernitana degli ultimi anni. E il malcontento è aumento dopo la sconfitta contro lo Spezia che ha ...