Lecce, Corvino: «Vogliamo tornare subito in Serie A» (Di lunedì 10 agosto 2020) Pantaleo Corvino si è presentato in conferenza stampa come nuovo direttore dell’area tecnica del Lecce. Le sue parole Pantaleo Corvino si è presentato in conferenza stampa come nuovo direttore dell’area tecnica del Lecce. Queste le sue parole riportate da TMW. tornare IN Serie A – «Sticchi Damiani ha usato un termine: patrimonializzare. Avere un capitale tecnico e umano importante. L’idea è patrimonializzare e creare ricchezza in prima squadra e nel settore giovanile. Lo sforzo nostro sarà quello di patrimonializzare». LIVERANI – «Con Liverani mi sono sentito il giorno dopo la partita. Abbiamo trovato una linea di intesa con tutti i soci. Mi sono buttato a capofitto. Ho parlato con il mister e ho delle grandi ... Leggi su calcionews24

