Ultime Notizie dalla rete : focolai coronavirus Coronavirus in Italia, dove sono i nuovi focolai e come si sono formati Corriere della Sera I focolai di coronavirus in Italia

In molte regioni italiane sono stati accertati negli ultimi giorni diversi nuovi focolai di coronavirus. In altri casi i focolai erano starti individuati già da tempo ma sono cresciuti di numero. Quel ...

Focolaio di coronavirus nell’azienda agricola a Rodigo, 130 i positivi: tamponi a tutti i neoassunti

Continua a salire il numero dei casi positivi relativi al focolaio di coronavirus scoperto in un'azienda agricola di Rodigo, nel Mantovano. Stando all'ultimo aggiornamento dell'Agenzia per la tutela d ...

